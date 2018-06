Rapinò un tassista ma perse il portafogli in auto: arrestato

Riuscì a rapinare un tassista che l'aveva riportato a casa e poi scappò tra le case popolari. Gli agenti dell'Upg hanno eseguito un'ordinanza di custodia cauterale in carcere emessa dal Gip del tribunale di Napoli su richiesta della procura locale. A finire in manette è stato un 41enne accusato di rapina. I fatti che vengono contestati all'uomo risalgono allo scorso 27 marzo quando si fece accompagnare da un tassista a via Pazzigno, a San Giovanni.

Appena arrivato a destinazione, però, puntò qualcosa dietro la schiena del tassista e si fece consegnare 120 euro. Una volta presi i soldi scappò facendo perdere le proprie tracce tra le case popolari. Purtroppo per lui perse il portafogli in auto permettendo agli investigatori di raggiungerlo facilmente. Dopo l'arresto è stato portato nel carcere di Poggioreale dove resterà in attesa dell'interrogatorio di garanzia.