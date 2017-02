Pianura, tabaccheria rapinata durante la partita del Napoli

Rapina in una nota tabaccheria a Pianura, in via Comunale Catena: è accaduto sabato sera durante la partita del Napoli.

Quattro malviventi, coperti da sciarpe e cappelli, hanno messo a segno il colpo: due erano armati di pistole. Entrati nel locale, si legge sul Mattino, si sono fatti consegnare sigarette, soldi e gratta e vinci, poi sono scappati.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del locale commissariato della Polizia di Stato che hanno fatto i rilievi, sentito le persone e avviato le indagini.