Marano, tentano di rapinare la tabaccheria: il proprietario li mette in fuga (VIDEO)

Sono le 3:30 del mattino del 22 marzo quando una banda di rapinatori cerca di forzare l'ingresso della Tabaccheria Galdiero in via Ranucci, a Marano di Napoli. Il proprietario dell'attività, Rosario, riceve una notifica sul telefono grazie al suo sistema di allarme. Non ci pensa su due volte ed esce dal suo appartamento per raggiungere la tabaccheria. "La mia presenza li ha colti di sorpresa", spiega a NapoliToday il proprietario. "Come si vede dal filmato delle telecamere di sorveglianza, si arrabbiano e mi tirano una pietra addosso, che per fortuna non mi ha colpito. Poi si danno alla fuga a gambe levate".



"Ho gridato, e mi è sembrato che ad avere paura fossero loro. In famiglia siamo tutti contenti per la rapina sventata, ma non mi sento un eroe". Rosario fa sapere che i danni, per fortuna, sono contenuti: alla saracinesca, ai catenacci, a due fari e a una telecamera. Nessun messaggio, al momento, è arrivato dalle istituzioni: "Le istituzioni sono assenti per noi tabaccai da troppi anni", spiega Rosario. "Soprattutto sul fronte contrabbando non siamo tutelati", conclude Rosario.