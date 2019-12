Paura a Fuorigrotta, rapinato un tabaccaio: 11mila euro il bottino dei malviventi

Un tabaccaio è stato rapinato in via Nicola Romeo a Fuorigrotta, subito dopo aver chiuso il proprio esercizio commerciale. I malviventi hanno portato via 11mila euro all'uomo mentre stava tornando a casa intorno alle 20.30 di ieri sera.

Ad agire un uomo armato, con il volto coperto da un passamontagna. Il tabaccaio ha tentato di opporre resistenza ricevendo due pugni sul volto. Il rapinatorire è poi fuggito in scooter con un complice. Le immagini della videosroveglianza installate nei locali della zona sono al vaglio delle forze dell'ordine.