Pianura, sventata una rapina ai danni di un esercizio commerciale

Nell'ambito dei controlli sul territorio dell'unità operativa Soccavo/Pianura, personale della Polizia Municipale di Napoli ha sventato una rapina in via Modigliani.



Gli agenti, allertati dai passanti, si sono diretti verso un esercizio commerciale nel quale era in corso una rapina a mano armata a danno del titolare di nazionalità cinese, di anni 55.

All'arrivo della pattuglia i malviventi, con volto coperto, hanno lasciato sul posto la refurtiva, tra cui l'incasso della giornata, e si sono dati precipitosamente alla fuga a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce, lasciando il titolare dell'esercizio a terra dopo averlo colpito ripetutamente con il calcio dell'arma della quale si erano serviti per la rapina.

Presenti nell'esercizio anche altre persone, che si sono rese disponibili per le dichiarazioni di rito al fine di identificare i colpevoli. Il titolare dell'esercizio è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale San Paolo, dove è stato dichiarato guaribile in dieci giorni per le lesioni riportate al volto ed al capo.



Fino a tarda sera sono continuate le ricerche dei malviventi su tutto il territorio della municipalità ed allo stato sono in corso indagini per l'individuazione dei colpevoli.