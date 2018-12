Rapina un supermercato: inseguito e arrestato un 34enne

Un uomo di 34 anni è gravemente indiziato del reato di rapina aggravata, ricettazione, evasione dalla detenzione domiciliare, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Ieri pomeriggio verso le 17.50 veniva diffusa la nota di una rapina in un supermercato di Volla. Alcuni giovani, arrivati su uno scooter, erano entrati nell’esercizio commerciale ed avevano commesso la rapina. Quindi la fuga verso Ponticelli. Scattate subito le ricerche della banda di rapinatori, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine ha intercettato, in via Carlo Miranda, tre scooter guidati da altrettanti giovani che fuggivano prendendo direzioni diverse.

Gli agenti hanno inseguito il centauro corrispondente alla descrizione diffusa dalla Volante del Commissariato Ponticelli. Ad un certo punto lo stesso ha abbandonato lo scooter proseguendo la fuga a piedi ma è stato comunque raggiunto e bloccato dopo una colluttazione. I poliziotti hanno accertato che l’uomo non solo aveva violato il regime delle detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma che lo scooter che guidava, restituito poi al legittimo proprietario, era stato rapinato pochi giorni prima. Il 34enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.