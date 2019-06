San Vitaliano, ruba l'incasso dalle mani di una commessa incinta: arrestato

I carabinieri della stazione di San Vitaliano hanno tratto in arresto per furto aggravato un 30enne di Tufino già noto alle forze dell’ordine. Ieri sera è entrato in un supermercato della città, poco prima dell’orario di chiusura, si è avvicinato ad una commessa, incinta al settimo mese, che stava svuotando la cassa per chiuderla e le ha strappato dalle mani 220 euro.

Poi è corso fuori con l’intenzione di far perdere le tracce ma è stato notato dai carabinieri impegnati in un servizio di pattugliamento considerata la fascia oraria a rischio. L'uomo è stato bloccato tra la folla, condotto in caserma per le formalità dell’arresto e poi tradotto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo. La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare dell’esercizio commerciale.