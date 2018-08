Minuti di terrore in via Foria. Rapinatore armato di coltello entra nel supermercato

La Polizia Municipale ha arrestato un pluripregiudiciato 34enne, questa mattina in via Foria. L'uomo ha tentato una rapina in un affollato supermercato di via Foria. Armato di coltello, voleva rubare merce dal supermercato. Gli agenti hanno capito la situazione dalle urla che arrivavano anche in strada.



Nei locali del supermercato l'uomo è stato arrestato e poi condannato per direttissima a otto mesi di reclusione. Illesi ma terrorizzati i clienti del supermercato.