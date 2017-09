In tre fanno irruzione in un supermercato e rapinano l’incasso: fermato un 18enne

Paura in un supermercato di Via Campana a Pozzuoli. Tre individui armati di pistola e con passamontagna calato sul volto hanno minacciato le cassiere e si sono fatti consegnare 2000 euro in contante.

Una pattuglia della stazione carabinieri di Pozzuoli, che era in zona, è intervenuta in pochi minuti intercettando i malviventi nei pressi dell’uscita dell’esercizio commerciale mentre tentavano di fuggire a bordo di una Honda.

I militari si sono messi al loro inseguimento e dopo alcune decine, i malfattori hanno deciso di abbandonare il mezzo per darsi alla fuga a piedi. Uno dei tre è stato rintracciato e bloccato: si tratta di un 18enne di Pozzuoli, preso mentre scavalcava la recinzione di un parco privato dove aveva intenzione di nascondersi.

Sequestrati i passamontagna e lo scooter usato per la rapina, risultato rubato.