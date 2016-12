Armati e incappucciati tentano di rapinare un supermercato: arrestati

Hanno tentato di rapinare un supermercato, ma sono stati scoperti dai carabinieri e arrestati. Si tratta di due giovani 23 e 24 anni, già noti alle forze dell'ordine.

I rapinatori hanno fatto irruzione in un supermercato di Pomigliano D’arco armati di pistola e hanno minacciato e terrorizzato i dipendenti per costringerli a consegnare l’incasso. I carabinieri, impegnati in zona, hanno notato che nei pressi dell’ingresso del supermercato c’era il palo, armato, mentre il complice era dentro e stava cercando di prendere i soldi. Alla vista dei militari il palo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato, immobilizzato e disarmato. Poco dopo, è stato fermato anche il secondo giovane.

I due, arrestati per tentata rapina in concorso, sono ora nel carcere di Poggioreale.