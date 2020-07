Rapina a mano armata nel supermercato: pistole contro le cassiere

Rapina in un supermercato di Poggiomarino nel napoletano. L'irruzione dei malavitosi è avvenuta in un noto supermercato di viale Manzoni.

Pistole puntate contro le cassiere per farsi consegnare il denaro (circa mille euro) per poi far perdere le proprie tracce.