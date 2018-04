Rapina nel supermercato a Fuorigrotta: la ricostruzione

Emergono ulteriori dettagli sulla rapina avvenuta nella serata di sabato in un supermercato di Fuorigrotta. Le indagini della Polizia, coodinate dalla Procura di Napoli, sono ancora in corso. Ascoltato il poliziotto e altri testimoni.

Secondo la ricostruzione riportata dal Tgr Rai Campania, i due rapinatori a volto coperto hanno fatto irruzione nel market in zona Loggetta, cercando di portare via il registratore di cassa. A quel punto è intervenuto un agente di Polizia fuori servizio, che stava in quel momento facendo la spesa all'interno dell'esercizio commerciale.

L'agente si è subito qualificato, intimando ai malviventi di fermarsi, ma uno dei due ha puntato la pistola verso l'uomo. Da lì il conflitto a fuoco, con il conseguente ferimento dei due giovanissimi rapinatori, il 18enne, L. P., al torace, il 17enne ad una gamba.

Sul posto è stata rinvenuta una Beretta calibro 9 con colpo in canna e caricatore con cartucce. L'arma, secondo i primi accertamenti, sarebbe rubata.