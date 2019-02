Rapina a mano armata nel supermarket, ferito il titolare

Paura, intorno alle 21 di ieri sera, a Pozzuoli. In un supermercato del corso Umberto, a pochi passi dal lungomare, è stata portata a termine una rapina a mano armata.

Il negozio stava chiudendo quando i tre rapinatori, volto travisato da passamontagna e armi alla mano, sono entrati. Si sono fatti consegnare l'incasso e prima di scappare hanno colpito con il calcio della pistola il titolare.

Alcuni giorni di prognosi per il ferito, medicato per una ferita alla testa al Santa Maria delle Grazie. Non è ancora stato quantificato il bottino portato via dai malviventi. A riportare la notizia è il Mattino.