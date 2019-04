Tentò rapina in un supermercato e venne fermato da un dipendente: arrestato

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno arrestato per rapina un 36enne del luogo già noto alle forze dell’ordine. L'1 marzo verso ora di pranzo irruppe in un supermercato sul corso Umberto I a Casalnuovo di Napoli. Una volta dentro afferrò per il collo una cassiera puntandole un coltello alla gola e riuscì a prendere 450 euro dalle casse.

Alla fine venne disarmato e messo in fuga da un dipendente del supermercato. Per non farsi riconoscere aveva indossato un bomber al contrario per nasconderne il colore vero, un cappellino di lana rossa e uno scaldacollo. L'uomo però è stato identificato dai carabinieri grazie alla descrizione della vittima e di alcuni testimoni e alle immagini di telecamere ed arrestato