Doppio colpo nella notte a Marano, puntati un supermarket e una farmacia

Due colpi, dei quali soltanto uno riuscito, sono stati tentati nella scorsa notte a Marano. L'ipotesi è che, a puntare prima un supermarket e poi una farmacia, sia stata la stessa banda di malviventi.

Il gruppo ha fatto prima irruzione in un supermercato di via Mallardo, venendo però subito costretto alla fuga, poi ha colpito una farmacia di via Marano-Pianura.

In quest'ultimo esercizio commerciale i banditi sono riusciti ad impossessarsi del bottino, per una cifra ancora da quantificare. I titolari hanno scoperto soltanto stamane, all'apertura, cosa fosse accaduto.

I carabinieri della compagnia locale hanno effettuato i rilievi ed acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza. A riportare la notizia è il Mattino.