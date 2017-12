Il noto scrittore americano Sterling rapinato in Piazza Garibaldi

Il noto scrittore americano Bruce Sterling, a Napoli per un incontro con gli studenti dell'Apple Accademy dell'Università Federico II, è stato vittima di una rapina a mano armata mercoledì mattina nei pressi della Stazione Centrale in piazza Garibaldi.

Al 63enne, che si stava dirigendo in compagnia della moglie a Pompei per visitare gli Scavi, soldi, carte di credito e passaporti.

"In Texas giro con la pistola, in Italia invece non è consentito, ma qui mi sentirei a mio agio - le parole di Sterling riportate dal Corriere del Mezzogiorno - . Di Napoli conosco il passato e l’immondizia".

Lo scrittore statunitense è rimasto comunque molto affascinato dalla visita agli Scavi: "Pompei è simbolo di distruzione e rigenerazione, proprio come la gente del Sud. D’altronde qui la terra trema ma le persone continuano ad abitarla da migliaia di anni, dopo la catastrofe sono capaci di rialzarsi. La stessa risposta arriverà anche dalle compagnie di tecnologia".