Rapina in stazione centrale, la Polfer arresta un noto pluripregiudicato napoletano

Sabato pomeriggio, a seguito di una denuncia per rapina del cellulare subita da un giovane avventore da parte di due individui, gli operatori Polfer, sulla base della descrizione delle caratteristiche fisico somatiche e delle immagini del sistema di videosorveglianza , si sono attivati immediatamente nella ricerca dei due rapinatori. Arrestato il giorno stesso uno dei due complici, le attività investigative per ricercare il complice sono però proseguite, finché stamattina, all’interno della stazione di Napoli Centrale, gli operatori Polfer hanno riconosciuto P.M., noto pluripregiudicato napoletano che, dopo essere stato bloccato, ha tentato più volte la fuga. Fermato perché gravemente indiziato del reato di rapina, anche per lui si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.



In virtù della recrudescenza dei furti e borseggi all’interno della Stazione centrale di Napoli ed in particolare nei pressi degli esercizi commerciali e biglietterie, la squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania sta operando in queste ore attenti controlli.