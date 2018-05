Armati inseguono e sparano contro una vettura per rapinare il guidatore: arrestati

I Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno tratto in arresto due giovani napoletani di 21 e 18 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine e responsabili di tentata rapina e di detenzione e porto illegali d’arma da fuoco.

A bordo di un'auto intestata al 21enne, alla quale era stata coperta la targa, i due travisati e armati di pistola si erano affiancati ad una 500 in transito in via Filichito alla cui guida c’era un 27enne di Ponticelli, per bloccarla, innescando un sostenuto inseguimento nel corso del quale è stato esploso un colpo d’arma da fuoco contro la parte posteriore della 500.

I due malviventi hanno finito per urtare una barriera di contenimento a bordo strada, rimanendo appiedati e proseguendo la fuga a piedi. Appresa la notizia, i militari dell’Arma hanno dato corso a una intensa perlustrazione per la ricerca dei fuggitivi, intercettandoli poco dopo in via Salice.

I 2 sono stati inseguiti, raggiunti e immobilizzati dopo un breve inseguimento a piedi. Il 21enne è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa e colpo in canna.

Nel corso di accertamenti, è stato constatato che il 18enne era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli per i reati di rapina e furto aggravato. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.

Gli arrestati sono stati tradotti nella Casa Circondariale di Poggioreale.