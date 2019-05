Rincorre i rapinatori dopo un colpo: gli sparano contro

Ha provato a rincorrere i rapinatori dopo che avevano messo a segno un colpo nel suo negozio di scarpe ma poteva costargli molto caro. Due rapinatori hanno esploso dei colpi d'arma da fuoco contro un negoziante mentre scappavano a bordo di uno scooter. I proiettili esplosi non hanno colpito nessuno e sono andati a vuoto. I fatti si sono verificati a via Oberdan ad Afragola nel tardo pomeriggio.

La rapina e gli spari

Secondo una prima ricostruzione, due rapinatori sono entranti in un negozio di calzature e sono riusciti a mettere a segno una rapina portando via l'incasso della giornata dal registratore di cassa. Mentre si stavano dando alla fuga, il proprietario dell'esercizio commerciale si è ribellato e ha provato a rincorrere i malviventi per bloccarli. I due, per farlo desistere, hanno sparato diversi colpi di pistola mentre scappavano a bordo di uno scooter. I proiettili non hanno fortunatamente colpito nessuno. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Afragola che stanno indagando verificando anche le immavgini di sorveglianza delle telecamere della zona.