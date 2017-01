Smartphone rubato ad un ragazzo: in manette

A diversi mesi dalla realizzazione del colpo credeva di averla fatta franca ma oggi sono scattate le manette anche per lui. I carabinieri della Radiomobile di Napoli hanno arrestato per rapina aggravata G.N., 36enne partenopeo già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli per una rapina realizzata lo scorso 23 aprile. E' accusato di aver avvicinato un 22enne nei pressi dei Decumani e armato di coltello lo minacciò per farsi consegnare lo smartphone.

Il giovane, per evitare di essere ferito, obbedì e il rapinatore una volta preso il cellulare scappò a bordo di uno scooter. Il 22enne però decise poi di rivolgersi ai carabinieri e denunciare l'accaduto fornendo una descrizione accurata del malvivente. Dopo l'indagine di rito, i militari sono riusciti a risalire al 36enne fornendo tutti gli elementi alla procura partenopea per richiedere il suo arresto. L'uomo è stato trasferito presso il carcere di Poggioreale ed è in attesa di essere ascoltato dal Gip per l'interrogatorio di garanzia.