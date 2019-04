Rapina in una tabaccheria di Benevento, i malviventi rubano le sigarette

Cinque persone, riprese dalle telecamere di videosorveglianza, hanno sfondato la vetrata e rubato sigarette (anche cento euro di incasso) in una tabaccheria in contra Olivola, a Benevento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno inseguito l'auto a bordo della quale c'erano i cinque malviventi. Il veicolo è stato fermato nel mezzo della statale Telesina: i cinque si sono dileguati nelle campagne circostanti. A bordo dell'auto trovati 500 pacchetti di sigarette, 1900 euro in monete.



Da indagini è emerso che il proprietario dell'auto è un pregiudicato residente in provincia di Napoli: l'uomo è stato denunciato per favoreggiamento.