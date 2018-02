Ponticelli, due arresti: rapinarono uno scooter e si schiantarono contro una macchina fuggendo

Durante la scorsa notte i poliziotti del Commissariato di Nola hanno arrestato due napoletani di 27 e 24 anni nel quartiere Ponticelli. I due sono accusati di rapina aggravata in concorso: l'11 ottobre 2017 si impossessarono di un motociclo nei pressi di un supermercato a Casoria, minacciando il proprietario con la pistola e rubando anche il borsello della vittima, contenente due cellulari. I due rispondono anche di resistenza a pubblico ufficiale. All'indomani della rapina, infatti, venivano intercettati dai poliziotti sulla strada statale 7bis, mentre erano a bordo dello scooter rubato ma non si fermavano all'alt. Seguiva un inseguimento in quel di Marigliano, conclusosi con un incidente: il conducente perdeva il controllo dello scooter e rovinava a terra.



I due sono stati condotti a Poggioreale.