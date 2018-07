Rapinò due rolex ad una coppia ferma in auto: fermato 34enne

Domiciliari per un 34enne gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. I poliziotti hanno bloccato l’uomo, con numerosi precedenti di polizia, nel pomeriggio di ieri in via dei Tribunali.

L’uomo, lo scorso 24 febbraio, si rese autore della rapina di due Rolex con diamanti ai danni di una coppia in via Taddeo da Sessa. Il 34enne, unitamente a dei complici, avvicinò la coppia con la tattica dello spostamento dello specchietto retrovisore, ma la vittima non aprì il finestrino mentre proseguiva a bordo della sua autovettura in compagnia della moglie mentre uscivano da un garage; il rapinatore allora impugnando una pistola e minacciando i due di morte ruppe con il calcio della pistola il finestrino dell’auto, una Mercedes GLE, e s’impossessò dei due preziosi orologi scappando immediatamente con i complici che lo attendevano a bordo di due ciclomotori.

L’uomo è stato condotto presso la sua abitazione nel quartiere forcella.