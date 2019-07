Coverciano, rapinano rolex di 23mila euro ad un anziano: arrestati tre napoletani

La squadra mobile di Firenze chiude il cerchio sulla rapina verificatasi il 3 ottobre 2018 a Coverciano ai danni di un ultrasettantenne. L'uomo aveva anche riportato profonde ferite al polso per la violenza con cui gli fu strappato il Rolex Yacht Master 40, del valore 23mila euro.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, ad agire tre napoletani. Nei filmati si vedono i due esecutori materiali della rapina, di ritorno dal furto, che utilizzano il furgone come camerino per cambiarsi gli abiti per non essere riconosciuti. Durante gli accertamenti, quegli stessi abiti sono stati trovati nella disponibilità di uno degli arrestati.

I tre rapinatori sono del rione Sanità.

