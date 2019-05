Minuti di terrore per un imprenditore a Lucrino. Ieri pomeriggio due uomini lo hanno avvicinato per portargli via il rolex, colpendolo con il calcio della pistola alla testa.

La rapina, come riporta Cronaca Flegrea, è avvenuta davanti allo sguardo attonito dei passanti.

I rapinatori hanno poi fatto perdere le tracce fuggendo in scooter.