Rapina un ristorante, ma il cuoco lo blocca: arrestato 20enne in via Manzoni

I Carabinieri della Compagnia Vomero hanno arrestato per rapina aggravata un 20enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane, nel primo pomeriggio di venerdì, ha fatto irruzione in un ristorante di via Manzoni, minacciando con un coltello il dipendente in quel momento alla cassa. Quest'ultimo ha lanciato un grido d'allarme facendo accorrere il cuoco, un 27enne, che ha ingaggiato una colluttazione col rapinatore per difendere il collega e impedire al malfattore di impossessarsi dell'incasso.

Nel frattempo è arrivata la richiesta d’intervento al 112 ed in pochi minuti i Carabinieri sono giunti sul posto, bloccando e disarmando il rapinatore, che dopo l'arresto e le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Poggioreale.