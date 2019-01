Banditi in azione in un noto ristorante nella zona ospedaliera

Paura in via Pietravalle nella zona ospedaliera, per una rapina avvenuta nel ristorante "Antonio la Trippa" alle 19.50 di domenica 6 gennaio.

Un uomo con volto coperto ha fatto irruzione nel ristorante portando via al titolare rolex, due bracciali e una catenina d'oro per un valore complessivo di 40mila euro. Alla vista di un dipendente del locale, per corprirsi la fuga, il malvivente ha esploso dei colpi d'arma da fuoco in aria.

Sulla rapina indaga la polizia.