Entra nella nota pizzeria e semina il panico: calci, morsi e pugni per avere l'incasso

I carabinieri della sezione Radiomobile di Torre Annunziata hanno tratto in arresto I.M., un 30enne della Nuova Guinea senza fissa dimora che a volto scoperto aveva fatto irruzione in una nota pizzeria di San Giuseppe Vesuviano, minacciando il titolare 26enne per costringerlo a consegnargli denaro. Al rifiuto, il malfattore lo ha aggredito a pugni e morsi strappandogli una catenina d’oro dal collo e contemporaneamente minacciando la compagna 24enne del proprietario che per sfuggirgli si è andata a rifugiare nel bagno.

Il trentenne ha tentato di sfondare la porta a calci per raggiungere la donna ma nel frattempo era scattato l’allarme e sono arrivati i carabinieri, a loro volta aggrediti a calci e pugni ma che sono riusciti comunque a fronteggiarlo e bloccarlo (un graduato ha riportato contusioni guaribili in 12 giorni). Il padrone del locale ha riportato escoriazioni multiple alle braccia e traumi contusivi ed escoriati guaribili in otto giorni. Anche l’arrestato è stato medicato da personale del 118 giunto sul posto per trauma alle labbra e a un sopracciglio. L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale.