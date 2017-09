Via Marina, rapinate due giovani ragazze: arrestato 24enne

Gli agenti di polizia del commissariato decumani hanno arrestato un 24enne ghanese, responsabile del reato di rapina aggravata. L'uomo aveva rapinato due giovani ragazze, nei pressi di via Nuova Marina. Gli uomini del commissariato, grazie alla dettagliata descrizione del rapinatore fornita dalle vittime e alla indicazione della via di fuga, hanno bloccato e arrestato l'uomo in corso Garibaldi dopo un concitato inseguimento. All’interno della tasca del pantalone nascondeva un coltello a serramanico della lunghezza di circa 18 cm con lama di circa 8 cm.