Rapina una ragazza: arrestato poco dopo

Ieri pomeriggio gli agenti della polizia di stato del commissariato di Vasto Arenaccia hanno fermato un 50enne napoletano pregiudicato, perché gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. I poliziotti mentre passavano per via Arenaccia hanno notato un uomo a bordo di uno scooter, già noto alle forze dell’ordine.

Gli agenti hanno deciso di fermarlo ma il 50enne, all’alt della polizia, ha accelerato per darsi alla fuga imboccando piazza Poderico. Durante la fuga l’uomo ha fatto cadere un involucro che è stato recuperato dai poliziotti. Lo hanno bloccato in via Nicola Rocco e a seguito di un controllo hanno rinvenuto nella tasca del giubbino due telefoni Samsung, entrambi muniti di blocco.

L’uomo non era in grado di sbloccare i 2 cellulari e nell’involucro recuperato gli agenti hanno rinvenuto un paio di orecchini e 2 collane. Da alcuni accertamenti gli agenti hanno appurato che poco prima il 50enne era stato l’autore di una rapina ai danni di una ragazza. La vittima stava presentando la denuncia in una stazione dei carabinieri quando è stata contattata dagli agenti. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Poggioreale.