Rapina stile Pulp Fiction nei Quartieri Spagnoli: minacciati clienti e staff di un ristorante

Vestito di scuro, pistola in pugno, ha seminato il panico nel locale dei Quartieri Spagnoli. L'irruzione ieri sera: una persona entra in un ristorante di vico Sergente Maggiore, minaccia il personale e i clienti presenti, ottenendo i portafogli e provando a rubare l'incasso. Una scena alla Pulp Fiction che viene riportata da il Mattino. Secondo le prime ricostruzioni nessuno è stato ferito e la rapina è durata pochi minuti. In quel momento tutti i tavoli dell'attività erano occupati.