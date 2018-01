"Era un tossico": a NapoliToday la verità sulla rapina al ristorante nei Quartieri

"Non erano due rapinatori ma uno, un tossico, già sappiamo chi è". A NapoliToday parla il proprietario del ristorante rapinato ieri in via Sergente Maggiore, nei Quartieri Spagnoli. Vuole restare anonimo e non rivelare il nome del locale, ma è un imprenditore molto noto nei Quartieri Spagnoli. "Erano le 22:20 circa", spiega, "è entrato qui pistola in pugno, il complice lo aspettava fuori sullo scooter. Ha puntato due tavoli, quelli più vicini all'ingresso. Ha rubato i portafogli di questi clienti e poi ha cercato di avere l'incasso ma non ci è riuscito ed è scappato".



Secondo il proprietario si tratta di un tossicodipendente tristemente noto nel quartiere. "Vede, noi qui siamo ben conosciuti e dopo la nostra apertura molti altri locali sono sorti. Napoli sta vivendo un momento positivo e sorgono tante attività: nei Quartieri Spagnoli non si sono mai visti tanti turisti. Per questo vogliamo maggiore protezione e aspettiamo con fiducia l'esito delle indagini". Intanto fonti di Polizia riferiscono che il cerchio si è già stretto sui responsabili della rapina a mano armata. Già in giornata potrebbero esserci novità importanti.