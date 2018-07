Rapina a mano armata in un pub prima della chiusura: due i feriti

Paura in un pub di via Empedocle a Pianura. Intorno alle ore 2.00 hanno fatto irruzione nel locale tre rapinatori con il volto coperto, che hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco per mettere a segno il colpo, ferendo uno dei gestori del locale all'addome, poi trasportato all'ospedale S.Paolo in codice rosso.

Meno grave il secondo ferito, colpito con il calcio della pistola, accompagnato nel medesimo ospedale con mezzi privati da chi aveva assistito alla rapina.

La dinamica dei fatti accaduti è al vaglio della magistratura.