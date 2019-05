Rapinato in auto presidente dell'Afro-United: "Napoli dimenticata dallo Stato"

Antonio Gargiulo, 47enne presidente dell'Afro-United, società calcistica che ha posto al centro della sua missione sportiva più di ogni altra cosa l'integrazione razziale e della cooperativa Gesco, ha subito una violenta rapina a Capodimonte.

In un post Facebook, Gargiulo spiega la dinamica della rapina subita mentre era in auto con la moglie incinta.

"Queste sono cose che ti succedono se vivi nella città più bella del mondo ma totalmente dimenticata dallo Stato. Questa città ha bisogno di interventi seri per il lavoro, per l’istruzione, per i servizi, per il sociale ed anche per la sicurezza, ma quella m. va solo in giro a fare i selfie ed a fare la sua continua campagna elettorale. Questa volta è capitato a me ed a mia moglie, niente di grave, ne succedono tante molto ma molto più gravi. Solo una rapina con aggressione e tanto spavento, di sabato ore 21:00 a Capodimonte. In tutta la zona non c’era una volante e gli uffici per fare la denuncia erano chiusi. Ora vado a fare la denuncia".