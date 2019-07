Rapina alle poste: arrestati due giuglianesi dopo 8 mesi di indagini

I carabinieri di Teramo hanno arrestato due uomini di 40 e 46 anni di Giugliano, ritenuti responsabili di una rapina compiuta all'ufficio postale di Colonnella, paesino situato in provincia di Teramo il 10 novembre scorso.

I due fingendo di essere armati, entrarono nell'ufficio postale nel momento dell'apertura al pubblico, facendosi consegnare dagli impiegati 22.500 euro, per poi far perdere le proprie tracce

I carabinieri durante le indagini sono risaliti agli autori del colpo e ai loro complici. Nei confronti dei due uomini è stata disposta la custodia cautelare in carcere per concorso in rapina aggravata.