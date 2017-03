Rapina alle poste di Marigliano: pistola contro gli impiegati | VIDEO

Tre persone hanno fatto irruzione in un ufficio postale di Marigliano in via San Francesco, travisati e armati di pistola. I rapinatori, intimando ai clienti di stare fermi e minacciando gli impiegati, avevano costretto questi ultimi a consegnare il denaro delle casse.

Subito dopo l’allarme, i Carabinieri della stazione di Marigliano sono stati attivati dalla centrale operativa di Castello di Cisterna e poco dopo sono riusciti a intercettare i malfattori in via Sentino: erano a bordo di una Bmw e stavano tentando di allontanarsi dalla zona.