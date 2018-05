Rapina a mano armata nella posta nel napoletano: banditi fuggono con la cassa

Paura a Melito per una rapina in banca. Un uomo è entrato armato e a volto coperto nell’ufficio postale situato in via Marrone, facendosi consegnare i soldi presenti nella cassa.

Il bandito si è poi dileguato con un complice fuggendo su uno scooter. A nulla è valso il tentativo di un agente delle forze dell'ordine di rincorrere i malviventi.

Sul posto sono giunti i carabinieri per tentare di rintracciare gli autori della rapina.