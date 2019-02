Così la banda rapinava i portavalori | VIDEO

Un suv si ferma in mezzo alla carreggiata e sbarra il passo al furgone portavalori. Dall'autovettura escono due persone incappucciate che minacciano l'autista del blindato. Queste scene sono state riprese, dalle telecamere di sicurezza di un furgone nell'atto di una rapina.

Il portavalori è stato attaccato al suv con una corda e portato in una zona isolata, dove i criminali hanno sottratto decine di case di sigarette, per un valore vicino ai 100mila euro. Il colpo è stato sventato dalla squadra antirapina della polizia. In manette quattro uomini, tra i 50 e i 59 anni, due residenti a Napoli, gli altri due a Casavatore.