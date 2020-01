Rapina al portavalori con un mitra: i malviventi fuggono con le sacche di denaro

Paura a Giugliano per una rapina ad un furgone portavalori di via Bosco, nei pressi di un ufficio postale della zona. I malviventi, giunti sul posto con una Renault, hanno atteso l'arrivo del portavalori minacciando con un mitra gli agenti di sicurezza, per poi rubare le sacche con il denaro, una volta disarmata la sicurezza.

La banda composta da quattro persone si è poi dileguata, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i carabinieri di Giugliano.