Tentano di rapinare una pizzeria: fermati dai poliziotti

Paura in una pizzeria di via Montenuovo a Licola. Due malviventi in sella ad una moto di grossa cilindrata, con i volti coperti da un passamontagna, hanno fatto irruzione nel locale per mettere a segno il colpo. Per fortuna proprio in quel momento transitava nella zona una volante della polizia i cui agenti hanno intimato l'alt ai rapinatori.

Questi ultimi, vedendosi braccati, hanno tentato di rimettere in moto il mezzo a due ruote per fuggire. Uno dei rapinatori, un 20enne residente a Pozzuoli, è stato bloccato e arrestato, mentre l'altro è riuscito a dileguarsi approfittando del buio.

La moto era stata rubata poche ore prima al Vomero.