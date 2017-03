Casalnuovo, rapina con la pistola cinque ragazzini: arrestato 23enne

Ha rapinato dei cellulari e degli spiccioli 5 ragazzini. I carabinieri di Casalnuovo hanno notificato a un 23enne un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina, emessa dal gip di Nola.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato grazie alle indagini dei militari dell’arma e identificato come il responsabile di 5 rapine ai danni di ragazzini. La sera dell’11 febbraio, nei pressi della stazione della circumvesuviana di Casalnuovo, il 23enne avrebbe minacciato con una pistola 5 ragazzini del posto costringendoli a consegnargli i loro smartphone e la somma di 17 euro, fuggendo poi a piedi per le stradine adiacenti. Il provvedimento restrittivo è stato notificato in carcere, dove il 23enne era già detenuto per altra causa.