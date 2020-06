Piazza Sannazaro, tenta rapina a una ragazza ma viene bloccato

Stanotte gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza Sannazaro hanno visto alcune persone che avevano bloccato un uomo che, poco prima, aveva tentato una rapina ai danni di una ragazza che era riuscita a sfuggirgli.

I poliziotti, dopo una colluttazione, hanno bloccato il malvivente, un 34enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale. Come riportano fonti della Questura, l'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per tentata rapina.