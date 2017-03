Aggredì una 15enne in Piazza Nicola Amore: arrestato rapinatore transessuale

Un 28enne transessuale è stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'attività investigativa condotta dai poliziotti del Commissariato Decumani è partita lo scorso settembre quando una 15enne fu aggredita in Piazza Nicola Amore dal 28enne che, dopo averla bloccata e spinta in terra, le rapinò l’Iphone 5 che aveva tra le mani.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla giovane, i poliziotti sono risaliti al 28enne, bloccandolo nel pomeriggio di ieri nei pressi della sua abitazione in Vico Guardia dove è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli.

Il 28enne si trova ora in carcere.