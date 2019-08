Paura nella notte, rapina e colpi d'arma da fuoco nel cuore di Napoli

Una rapina con esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco è avvenuta nella scorsa notte in piazza del Carmine. Alle 4 del mattino due persone a bordo di uno scooter hanno rapinato due uomini, portando via 40 euro e un telefono cellulare. Uno dei due avrebbe, a scopo intimidatorio, puntato l'arma verso il suolo e fatto fuoco. Poi avrebbe continuato a sparare allontanandosi in scooter, colpendo la porta di una paninoteca in zona. Non si registrano feriti, ma sul caso indaga la Polizia.