Turista litiga in piazza del Gesù: un venditore ambulante le ha rubato il telefono

Ieri sera, un agente della Polizia di Stato libero dal servizio ha arrestato per furto G.P., già noto alle forze dell’ordine. Il poliziotto, mentre era in Piazza del Gesù, ha notato una turista tedesca discutere animatamente con un venditore ambulante, lamentando che l’uomo si era appropriato del suo cellulare, di cui in effetti è risultato in possesso.

L’uomo è stato bloccato dall’agente con l’ausilio della volante del Commissariato Montecalvario e del personale dell’Esercito Italiano, presente nella piazza per l’operazione “Strade Sicure”. Il 51enne è stato arrestato e alla turista restituito il telefono cellulare.