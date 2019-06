Piazza dei Martiri, banda del buco in azione nella storica orologeria Trucchi

Una rapina è avvenuta questa mattina in piazza dei Martiri, nel quartiere Chiaia. I rapinatori sono entrati in azione nella storica orologeria Trucchi, tra piazza dei Martiri e via Santa Caterina. In strada, al momento, decine di curiosi. Sul posto una volante della Polizia. Non si conosce ancora quanto ammonti l'eventuale bottino. La strada è stata transennata e chiusa al traffico.

I rapinatori si sono fatti scudo del proprietario, che è stato tenuto in ostaggio. Per allontanarsi ed evitare le forze dell'ordine, i rapinatori hanno lanciato dei fumogeni. I quattro banditi - che indossavano maschere - sarebbero entrati dalle fogne e per allontanarsi sarebbero tornati nel sottosuolo.