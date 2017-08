"Sono stata rapinata mentre consegnavo le pizze"

Una donna stava consegnando le pizze a piedi, quando è stata aggredita da un 38enne di origini polacche, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine.

La rapina è avvenuta nella centralissima piazza Cavour. La donna non si è persa però d'animo e ha chiesto l'intervento dei carabinieri, che sono intervenuti in maniera tempestiva, arrestando il 38enne per rapina aggravata.

L'uomo è in attesa del giudizio direttissimo.