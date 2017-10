Pensionato ferito: gli sparano al fianco e portano via 3mila euro

Paura a Marano, dove un uomo è rimasto ferito nel corso di una rapina ai suoi danni. A riportare la notizia è il Mattino: aveva prelevato dei soldi in banca, quando è stato avvicinato da alcuni malviventi che gli hanno sparato un colpo di pistola al fianco prima di scappare con il bottino.

La vittima è un pensionato, che si trovava in compagnia di una donna. I banditi li hanno seguiti dopo il prelievo fino all'abitazione dell'uomo, dove sono infine entrati in azione. Pare che la somma che sono riusciti a portar via si attesti sui 3mila euro. Indagano, sulla vicenda, i carabinieri della compagnia di Marano.