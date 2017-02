Rapina choc, malvivente punta l'arma contro un bambino

Inquietante episodio in via De Gasperi a Cardito. Un malvivente nella serata di ieri ha mandato in frantumi la porta in vetro di un parrucchiere per uomo, introducendosi armato nell'esercizio commerciale. A riportare la vicenda è InterNapoli.

Il rapinatore ha puntato la pistola contro i clienti per farsi consegnare denaro e preziosi. Tra loro, anche un bambino di tre anni, rimasto scosso da quanto accaduto.

Raccolto il bottino e impossessatosi dell'incasso del negozio, il rapinatore è scappato facendo perdere le proprie tracce.