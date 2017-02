Rapina nei pressi del parcheggio Brin: due giovani in manette

Calci e pugni ai danni di un uomo di origini ghanesi per strappargli la borsa. Con l'accusa di rapina aggravata sono finiti in manette due giovani napoletani arrestati questa mattina dagli agenti dei commissariati di Poggioreale e San Giovanni. Rispettivamente di 23 e 18 anni sono stati bloccati dai poliziotti nei pressi del parcheggio Brin. Poco prima avevano aggredito un cittadino ghanese, strappandogli la borsa ma, non avendo trovato nulla all'interno, lo avevano preso a calci e pugni per rovistargli nelle tasche.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto la vittima dell'aggressione era ancora a terra. Poco lontani i due autori del raid che sono stati rincorsi e bloccati dopo un tentativo di fuga e di resistenza all'arresto. Entrambi sono stati trasferiti presso il carcere di Poggioreale mentre la vittima dell'aggressione è stata accompagnata all'ospedale Loreto Mare dove è stata soccorsa. Le ferite riportate sono state ritenute guaribili entro cinque giorni.